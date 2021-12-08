أعلن رئيس نقابة النقل بسام طليس المقرب من رئيس الغرفة نبيه بري ، عن تنظيم إضراب في هذا القطاع يوم الخميس.

ومن ثم يتم التخطيط لمظاهرات مختلفة ، ولا سيما العاصمة بيروت وبشكل أكثر تحديدًا أمام غراند سراجليو ، في جميع أنحاء المنطقة من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.

ويشير بسام طليس إلى أن هذه الحركة كانت قد توقفت في السابق بسبب وعود رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين بدعم قطاع النقل البري ، في إشارة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي استمرت.

“ازدادت المعاناة ، ولا بديل عن الإضراب ، ومرحلة الغد ما هي إلا البداية” ، هذا ما قاله النقابي.

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Newsdesk Libnanews
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