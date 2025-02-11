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المرصد الاوروبي حول تعيين وزير المالية: لا يمكن أن يطمئن المودعين!

Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة “أكس”، قبيل الاجتماع الأول للحكومة التي يرأسها القاضي نواف سلام، الى انه من الواضح أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي لها الآن أذرع طويلة في لبنان، معنية فقط بالجانب الأمني ​​من المشكلة اللبنانية، وليست معنية بالحرب على الفساد.
وأشار المرصد الى أن ذلك ظهر من خلال الوزراء الذين تم اختيارهم، ولفت المرصد الى ان “تعيين وزير للمالية وهو نتاج خالص لنظام تسبب في الوصول إلى الكارثة الاقتصادية، فضلاً عن أحد عشر وزيراً من أعضاء مجالس إدارة البنوك، لا يمكن أن يطمئن المودعين بشأن استرداد أموالهم المنهوية”.

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Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

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