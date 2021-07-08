أشارت وزارة الصحة إلى أن ماراثون فايزر الأول للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة والمسجلين قبل 1 مارس 2021 سيقام في الفترة من 9 إلى 10 يوليو في مراكز التطعيم المختلفة.
يأتي ماراثون فايزر الجديد هذا في الوقت الذي تخشى فيه السلطات اللبنانية الآن ارتفاعًا مفاجئًا في عدد الإصابات كما كان الحال لبضعة أيام ، ربما بسبب متغير دلتا أو البديل الهندي لـ Covid19.
وإجمالاً ، أصيب 546366 إصابة منذ 21 شباط 2020 ، تاريخ اكتشاف الحالة الأولى في لبنان.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 540228 حالة محلية و 6138 حالة من الخارج. بلغ إجمالي عدد المتوفين 7867 منذ ظهور المرض في لبنان في 21 شباط 2020.
كانت نسبة الاختبارات الإيجابية تتزايد لعدة أيام مع رقم 1.9 %.
يتم إدخال 101 شخصًا إلى المستشفى حاليًا و 46 شخصًا في حالة حرجة وتم وضع 11 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي.
وفقًا لآخر تقرير ، تلقى 1035319 شخصًا جرعة أولى وتلقى 537.538 شخصًا الجرعتين.
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