أشارت وزارة الصحة إلى أن ماراثون فايزر الأول للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة والمسجلين قبل 1 مارس 2021 سيقام في الفترة من 9 إلى 10 يوليو في مراكز التطعيم المختلفة.

يأتي ماراثون فايزر الجديد هذا في الوقت الذي تخشى فيه السلطات اللبنانية الآن ارتفاعًا مفاجئًا في عدد الإصابات كما كان الحال لبضعة أيام ، ربما بسبب متغير دلتا أو البديل الهندي لـ Covid19.

وإجمالاً ، أصيب 546366 إصابة منذ 21 شباط 2020 ، تاريخ اكتشاف الحالة الأولى في لبنان.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 540228 حالة محلية و 6138 حالة من الخارج. بلغ إجمالي عدد المتوفين 7867 منذ ظهور المرض في لبنان في 21 شباط 2020.

كانت نسبة الاختبارات الإيجابية تتزايد لعدة أيام مع رقم 1.9 %.

يتم إدخال 101 شخصًا إلى المستشفى حاليًا و 46 شخصًا في حالة حرجة وتم وضع 11 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي.

وفقًا لآخر تقرير ، تلقى 1035319 شخصًا جرعة أولى وتلقى 537.538 شخصًا الجرعتين.

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