أعلنت جمعية الصيادلة عن الإضراب إلى أجل غير مسمى حتى تتم حماية صيدلياتهم وتوافق وزارة الصحة على جدول الرسوم الجديد.

وأشاروا إلى أنهم اضطروا إلى تحقيق هذا الإجراء في أعقاب الاعتداءات التي تعرضوا لها في الأيام الأخيرة بسبب نقص المخدرات.

من المفترض أن تعمل وزارة الداخلية وقوات الأمن على حماية المواطنين

كما تتهم المنظمة وزارة الصحة بعدم احترام التزاماتها بالسماح بوضع قائمة بالأدوية المدعومة والتي سيتم توفيرها بتمويل من مصرف لبنان.

وللتذكير ، تجري حاليًا مواجهة بين وزارة الصحة ومستوردي الأدوية ومصرف لبنان. وأشار مصرف لبنان إلى عدم تمكنه من منح خطوط الائتمان اللازمة للواردات بسبب الزيادة الكبيرة في المبالغ المذكورة منذ العام الماضي. أما مستوردي الأدوية فيعتقدون أن دفع هذه الأموال ضروري.

التعليق البيان الصحفي الصادر عن مصرف لبنان والذي قدر أن مستوردي الأدوية قد تجاوزوا بالفعل مستوى طلبات عام 2020 بحلول منتصف عام 2021. وبالتالي رفض منح أكثر من 400 مليون دولار من خطوط الائتمان اللازمة لتمويل مشتريات هذا القطاع ، يتهم وزير الصحة المنتهية ولايته حسن حمد البنك المركزي بنشر معلومات غير متوازنة ، مشيرا إلى أن فترة 2020 لا يمكن مقارنتها. حتى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

يجب أن نكون موضوعيين في اختبار الإجهاد ، وهذه ليست الطريقة التي يكافأ بها المجتمع وإدارة الصحة العامة في ظل الظروف الحالية حمد حسن 15 يوليو 2021

وللتذكير ، قال البنك المركزي ، أمس ، إنه دفع بالفعل 536 مليون دولار لاستيراد الأدوية حتى 30 يونيو 2021 ، في حين قدرت القيمة المقدمة للموافقة المسبقة بـ 445 مليون دولار. وبالتالي ، فإن إجمالي فاتورة الواردات سيصل إلى 1.5 مليار دولار في ذلك التاريخ ، في حين أن مصرف لبنان سيمول 1173 مليون دولار من الأدوية في عام 2020. وبالتالي ، لم يكن مصرف لبنان ليقوم بتسوية رصيد قدره 445 مليون دولار حتى اليوم.

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