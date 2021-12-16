وافقت محكمة النقض العسكرية على الإفراج عن جواد عبد الأحد ورودريغ توما للاشتباه بضلوعهما في إطلاق النار على الطيونة.

أفاد مصدر إعلامي أن 68 شخصاً متورطون في الحادث الأخطر على المستوى المجتمعي منذ انتهاء الحرب الأهلية وسط اتهامات متبادلة بين القوات اللبنانية وحركة أمل وحزب الله بشأن إطلاق النار. في 14 تشرين الأول / أكتوبر ، خلال مظاهرة للثنائي الشيعي عقب قرار الغرفة الأولى بمحكمة النقض برفض استئناف الوزراء السابقين ضد القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في تفجير ميناء بيطار. بيروت.

وأصدرت حركة أمل وحزب الله بعد ذلك بيانا اتهمتا فيه بشكل مباشر القوات اللبنانية بالوقوف وراء إطلاق النار. ثم نظرت أجهزة مخابرات الجيش اللبناني في استدعاء زعيم هذا الحزب سمير جعجع للشهادة بعد اتهام مسؤوله الأمني.

ومن مصدر إعلامي ، أشير إلى أن تناوب عنصر سابق في الجيش اللبناني ومتظاهري حركة أمل وحزب الله كان من شأنه أن يكون أصل أحداث الطيونة ، بناءً على شهادة مصدر مقرب. لمخابرات الجيش اللبناني.

كان من الممكن أن تحدث هذه المشادة بين جيلبرت ماراسيديان ، وهو جندي سابق كان سيغادر الرتب قبل 30 عامًا والمتظاهرين الذين كانوا سيضربونه قبل حدوث أعمال التخريب ضد الممتلكات الخاصة. هكذا كان رد فعل جيلبرت مراسيديان بسبب شعارات المتظاهرين المؤيدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ووصف سمير جعجع بأنه صهيوني. وبحسب نفس الشهود ، فإن المتظاهرين كانوا غير مسلحين وأن الطلقات الأولى أطلقت من منطقة بدارو ، بالقرب من مبنى ميرساكو.

ومع ذلك ، يتهم شهود آخرون بعض المتظاهرين بإخفاء مسدسات في ملابسهم.

وقد خلف هذا إطلاق النار 7 قتلى وأكثر من 32 جريحًا وفقًا لآخر تقرير متوفر.