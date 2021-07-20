كان من الممكن أن يستهدف صاروخان من جنوب لبنان ، شمال إسرائيل خلال الليل ، علمنا فقط في بداية الصباح.

ويشير الجيش الإسرائيلي ، عبر وسيط وزير الدفاع بيني غانتس ، إلى أنه كان سيرد على إطلاق النار هذا الذي قد يكون مرتبطاً بتدهور الأوضاع الأمنية الناجم عن انهيار الدولة اللبنانية. كما تتهم السلطات الإسرائيلية الدولة اللبنانية بالسماح بتنفيذ أعمال إرهابية من أراضيها.

وبحسب ما ورد تم اعتراض أحد الصواريخ بواسطة نظام مضاد للطائرات وسقط الثاني في منطقة غير مأهولة ، ولم يتم العثور على أي ضرر بالقرب من الدولة العبرية.

وعلى صعيد الجيش اللبناني أفادت الأنباء أن قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي الحامول دون إحداث أضرار. تم العثور في الموقع على 3 قاذفات من نوع جراد ، أحدها لا يزال مسلحًا. تم نزع سلاحه من قبل وحدات المهندسين.

وتعتقد بعض المصادر الأمنية أن إطلاق النار كان من الممكن أن يكون من قبل مجموعة فلسطينية صغيرة كما كان الحال سابقاً. وبالتالي سيحاولون جر المنطقة إلى صراع بين إسرائيل وحزب الله.

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