وتصاعدت التوترات بشكل حاد في خلدة على الرغم من الانتشار القوي للجيش اللبناني الذي يحاول الحفاظ على الهدوء منذ صباح اليوم. وهكذا اندلع إطلاق نار في حوالي الساعة 4:30 مساءً هذا الأحد.

وللتذكير ، لا تزال التوترات عالية منذ أن قام أحد أفراد عشيرة الغصن العربي ، المقرب من الزعيم السلفي عمر غصن والهوية أحمد زاهر غصن ، باغتيال علي شبلي خلال حفل زفاف في الجية ، العضو المفترض في حزب الله والذي يُزعم أنه متورط في وفاة حسن زاهر غصن العام الماضي إثر حادثة وقعت خلال احتفالات عاشوراء.

أفاد شهود باستخدام أسلحة ثقيلة.

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