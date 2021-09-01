أعلنت دولة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920 من قبل الجنرال هنري جوزيف أوجين غورو ممثلاً لسلطة الانتداب الفرنسية على سوريا ، من أعلى درجات منزل الصنوبر في بيروت ، بحضور البطريرك الماروني إلياس. الحويك عن يمينه والمفتي عن يساره.

تم نسيان موعد إعلان لبنان الكبير في الأول من أيلول إلى حد ما منذ أن ألغت السلطات اللبنانية الاحتفالات الرسمية لتاريخ الاستقلال في 22 تشرين الثاني 1943. ومع ذلك ، سمح إنشاء لبنان الكبير بتطوير مؤسسات الدولة الرئيسية الحالية.

دولة ضربتها الحرب العالمية الأولى

منذ عام 1918 ، استولى الحلفاء ومعظم القوات البريطانية على جبل لبنان من القوات العثمانية بدعم من بعض الكوادر الألمانية. ارتكبت هذه القوات الأخيرة عددًا من الانتهاكات التي أودت بحياة ثلث السكان – معظمهم من المسيحيين – من أرض الأرز ، وخاصة في الجبال مع فرض حصار غذائي خلال الحرب العالمية الأولى.

في العاصمة بيروت ، أعدم العثمانيون العديد من الوطنيين اللبنانيين في 21 أغسطس 1915 ، ثم في 6 مايو 1916 ، عندما كان الحاكم جمال باشا في السلطة.

بعد هذه التجاوزات ووفقًا للاتفاقيات المبرمة بين القوى المتحالفة وبشكل خاص اتفاقية سايكس بيكو ، يدخل ما سيصبح لبنان الكبير وسوريا منطقة النفوذ الفرنسي.

من بين الخطوات الأولى التي اتخذها الجنرال البريطاني اللنبي ، إعادة إنشاء المجلس النيابي في أكتوبر 1918. وسيقود الفترة الانتقالية المفوض السامي فرانسوا جورج بيكو.

ستنسحب القوات الإنجليزية في نهاية المطاف في أكتوبر 1919 ، مما يفسح المجال أمام القوات الفرنسية. ستؤكد معاهدة فرساي الموقعة في 28 حزيران / يونيو 1919 الانتداب الفرنسي على لبنان. هذه الفترة ستكون مضطربة ، ثم من جهة ، مظاهرات قومية عربية تطالب بربط لبنان بالمملكة السورية للملك فيصل بن حسين ، ومن جهة أخرى إقامة لبنان مستقل تحميه فرنسا.

سوف يمنح مؤتمر سانريمو فرنسا بشكل نهائي الانتداب على أرض الأرز في 25 أبريل 1920 وستصدق عليه عصبة الأمم في 24 يوليو 1922.

تأسيس أول إدارات عامة لبنانية

سيتم إعلان لبنان الكبير – في غضون ذلك – في 1 سبتمبر 1920 ، مما يسمح بإنشاء أول إدارات عامة محلية وعلى وجه الخصوص إنشاء مجلس النواب ، وانتخاب رئيس للجمهورية ، وتعيين رئيس للوزراء ، ولكن قبل كل شيء صياغة دستور لبناني لا يزال ساري المفعول حتى اليوم رغم التعديلات العديدة.

وفد لبناني استقبله الجنرال ويغان في 22 تشرين الثاني 1920

وهكذا ، ستولد الأجهزة الرئيسية لما سيصبح دولة لبنان ، ولا سيما في 24 كانون الثاني (يناير) 1924 ، الليرة اللبنانية – السورية.

بعد فشل الإدارة العسكرية للمنطقة ، سيتم إنشاء إدارة مدنية بمبادرة من هنري دي جوفينيل ، بهدف وضع الدستور اللبناني الذي سيصبح رسميًا في 23 أيار 1926. مستوحى إلى حد كبير من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة ، تمامًا مثل الأخيرة ، سيحد من السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية. لن يتم إصداره إلا بعد 4 سنوات ، في 22 مايو 1930 ، وسيكون سبب عدم استقرار كبير على مستوى الحكومة.

سينتخب شارل دباس لرئاسة الجمهورية في 26 مايو 1926. وسيعين أوغست باشا حبيب رئيسًا للوزراء في 29 مايو 1926. هذه الأخيرة شكلت الحكومة اللبنانية الأولى في نفس اليوم. وستتكون من 7 أعضاء ، وبالتالي 2 موارنة ، 1 سني ، 1 شيعي ، 1 درزي ، 1 روم أرثوذكسي ، 1 روم كاثوليك. وفي 29 أيار / مايو أيضاً ، سيتم تشكيل مجلس الشيوخ اللبناني برئاسة محمد الجسر.

وأخيرا في تشرين الأول 1926 سيعتمد النشيد الوطني اللبناني.

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