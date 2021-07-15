مفاجأة الليلة ، بحضور عازف البوق إبراهيم معلوف ، في نسخته التاسعة من حفل باريس بمناسبة اليوم الوطني 14 يوليو ، حفل موسيقي أقيم هذا العام تحت شعار الحرية ، وهي حرية لنا عزيزي.

مثل كل عام ، وحتى في العام الماضي على الرغم من الظروف ، تقدم أوركستر ناشيونال دي فرانس ، والموتريز ، وجوقة راديو فرنسا حفلاً موسيقيًا سيمفونيًا كبيرًا مع ستيفان برن كقائد الحفل. كنا حاضرين ، اجتمعوا على خشبة مسرح أقيمت بهذه المناسبة ولكن أضاءوا شارع Champs de Mars في حد ذاته ، السوبرانو الجنوب أفريقي Pretty Yende ، أو mezzo Clémentine Margarine أو التينور Piotr Beczała ، برفقة عازف الكمان Renaud Capuçon وشقيقه عازف التشيلو غوتييه كابوشون ، وبالتالي إبراهيم معلوف ، نجمنا الذي يتألق خارج حدودنا لكنه لم ينس بلاده.

أول دخول إبراهيم معلوف إلى الهواء من “ترنيمة الحرية” ثم تأليه وتكريس النهائي مصحوبة لمرسيليز استثنائية وغير منشورة كما افتتح الألعاب النارية برفقة ثلاثين طفل عازف بوق من جمعية الأوركسترا في المدرسة من جميع أنحاء فرنسا. .

بدأ مرسيليا مع أوركسترا بيرليوز بلطف للتأكيد على جمال السيمفونية ، كما رغب النجم اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف.

الجوقات تغني الكلمات ، مصحوبة دائمًا بحلاوة بوقه.

ثم بصوت أعلى ، الانفجار الموسيقي ، يرفع البوق أيضًا صوت اللحن الذي يبعدنا وينقلنا.

مدخل العازفين المنفردين والتينور والميزو الذين سحرونا في السابق.

شكر مرسيليا رائع لإبراهيم معلوف ، اختتم ستيفان برن وسط تصفيق الجمهور.

إبراهيم معلوف في 14 تموز / يوليو ، شكر لبنان قليلاً لفرنسا على جهودها في مواجهة الوضع الذي يمر به هذا البلد حالياً.

وشكرا لك ايضا ابراهيم معلوف على تسليط ضوء شجر الارز في فرنسا.

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