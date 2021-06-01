نشرت وزارة الطاقة والموارد المائية قائمة أسعار جديدة لمولدات المناطق لشهر مايو. ويشمل ذلك زيادة حادة في سعر الكيلوواط مقارنة بشهر أبريل. يعود سبب هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار زيت الوقود ، كما يشير البيان الصحفي بشكل غير مباشر ، على أساس 26.387 ليرة للحاوية سعة 20 لترًا.

وبالتالي ، فإن سعر الكيلوواط / ساعة أقل من 700 متر هو الآن 1097 ليرة لبنانية. أما بالنسبة للاشتراكات ، فإن 5 أمبير تكلف 20.000 ليرة لبنانية ، 10 أمبير 30.000 ليرة لبنانية ، 15 أمبير 40.000 ليرة لبنانية.

فوق 700 متر أو في أماكن أبعد ، سيكلف الكيلوواط 1،206 ليرة لبنانية في الساعة. أما بالنسبة للاشتراكات ، فإن 5 أمبير تكلف 20000 ليرة لبنانية ، 10 أمبير 30 ألف ليرة ، 15 أمبير 40000 ليرة لبنانية أيضًا.

بعد 15 أمبير ، سيتم زيادة سعر الاشتراك بمقدار 5000 ليرة لكل 5 أمبير.

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