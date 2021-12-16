شهدت حركة المرور في مطار بيروت الدولي ارتفاعاً حاداً في تشرين الثاني (نوفمبر) ، بحسب المديرية العامة للطيران المدني ، مع وصول يومي أكثر من 7000 شخص في المتوسط ، غالبيتهم من اللبنانيين الراغبين في العودة. احتفالات نهاية العام.

وبالتالي ، كانت حركة المرور ستزداد بنسبة 56٪ في نوفمبر لتصل إلى 343،004 مسافر لهذا الشهر وحده مع وصول 155،760 راكبًا و 186،462 راكبًا مغادرًا. كما مر 782 راكبًا عبر مطار AIB للوصول إلى وجهات أخرى. هكذا مر 3،865،178 شخصًا عبر مطار بيروت الدولي منذ بداية العام ، وبلغ عددهم 2،209،526 شخصًا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020.

ويقال أيضًا أنه تم إجراء ما مجموعه 3350 دورة طيران ، بزيادة قدرها 41٪.

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Newsdesk Libnanews
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