من المقرر أن تعود محطتا توليد الكهرباء في دير العمار في شمال لبنان والزهراني في جنوب لبنان إلى العمل قريباً بعد تفريغ ناقلتين كانتا تنتظران دفع المبالغ اللازمة لسداد بضائعهما من قبل مصرف لبنان.

ومن المقرر أن يتم استئناف الإنتاج هذا السبت في الزهراني حيث من المقرر إعادة التشغيل يوم الأحد. وبخصوص محطة كهرباء دير العمار ، فمن المقرر أن تعمل وحدات إنتاج الكهرباء اعتباراً من يوم السبت.

وللتذكير ، يكافح مصرف لبنان لمنح خطوط الائتمان اللازمة في الوقت المناسب لتفريغ زيت الوقود المطلوب لمحطات توليد الكهرباء وكذلك لسائقي السيارات ، مما يؤدي إلى طوابير كبيرة بالقرب من محطات الوقود التي لا تزال مفتوحة.

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