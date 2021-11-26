أبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة حاييم رئاسة الجمهورية بقرب الانتهاء من الاستعدادات لاعادة إطلاق المباحثات مع صندوق النقد الدولي ، فيما يدور حاليا جدل حول تحديد حجم الخسائر في القطاع المصرفي ، وأشار الوزير الأول نجيب ميقاتي إلى أن وقد اكتملت التقديرات وهو ما ينفيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

يقول سعد الشامي إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول نهاية العام واتفاق نهائي في كانون الثاني (يناير) بهدف تحرير المساعدة من المجتمع الدولي.

تأثرت البنوك بشدة بالأزمة الاقتصادية

البنوك اللبنانية من جانبها متأثرة بشدة بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. ظهرت هذه الأزمة مع النقص الشهير في العملة الأجنبية في مايو 2019 ، والذي ألقي باللوم فيه في البداية على المشاكل اللوجستية من قبل مصرف لبنان قبل أن يدرك أخيرًا أن المؤسسات الخاصة تواجه أزمات سيولة كبيرة. ثم قام ABL بتنفيذ ضوابط غير رسمية على رأس المال في نوفمبر 2019.

ثم اندلعت العديد من الحوادث في فروع البنوك ، حيث طالب المودعون بالقدرة على سحب أموالهم ، وهو ما رفضه مسؤولو البنوك.

البنوك المحلية الأخرى ليست في حالة أفضل ، ويقدر الخبراء الأجانب أن بنك لبنان والمهجر ، على سبيل المثال ، سيتطلب إعادة رسملة بقيمة 11.9 مليار دولار على سبيل المثال.

وفقًا لبعض المصادر ، سيطلب بنك عودة ما يصل إلى 11 مليار دولار لإعادة رسملة بسبب الخسائر الناجمة عن حالة التخلف عن السداد في سندات اليوروبوندز ، وحالة التخلف عن السداد المحتملة على السندات المقومة بالليرة اللبنانية وأيضًا الوقف الفعلي للأنشطة المصرفية الناجمة عن ذلك. من خلال السيطرة غير الرسمية على رأس المال التي أنشأتها من جانب واحد جمعية مصارف لبنان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

إجمالاً ، ستحتاج المصارف اللبنانية الأربعة عشر الكبرى وحدها إلى ضخ 65 مليار دولار ، وهو ما يتجاوز بكثير احتمالات المساعدة الاقتصادية المقدرة بـ 26 مليار دولار. كذلك ، يبدو أن تخفيض قيمة سندات اليوروبوند أو حتى على جزء من السندات اللبنانية أصبح حتميًا ، على الرغم من زيادة حقوق الملكية نتيجة قرار التعميم الصادر عن مصرف لبنان.