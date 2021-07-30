تستمر الحرائق في محافظة عكار شمال لبنان لليوم الثالث على التوالي ، بينما يبدو أن لاديفانس سيفيل ، رغم الوسائل التي تم ارتكابها ، غير قادرة على إنهاء الكارثة.

إذا لم تكن هناك حالات وفاة بالأسى خلال الـ 48 ساعة الماضية ، فقد اضطر بعض الناس إلى إخلاء منازلهم المهددة بالنيران. وتسمم آخرون بشدة بسبب الدخان. كان لا بد من نقل رجل إطفاء إلى المستشفى.

للتذكير ، توفي شاب يبلغ من العمر 14 عامًا في اليوم الأول من الحرائق ، أثناء محاولته الدفاع عن منزله من النيران.

واندلعت حرائق جديدة في المنطقة خاصة في الرحبة والقبيات. سيكون الحريق خارج السيطرة على مستوى جبل عكروم ، كما حدد وزير الزراعة المنتهية ولايته عباس مرتضى ، في منطقة يصعب الوصول إليها.

على الجانب السوري تمت السيطرة على الحرائق القادمة من لبنان. كما تدخلت مروحيات سورية من الجانب اللبناني لمساعدة وحدات الدفاع المدني المحلية المعززة بوسائل من بيروت والمتن وكسروان والبقاع.

وتحاول السلطات اللبنانية الحصول على مساعدات خارجية للسيطرة على الوضع. بعد سوريا ، سيكون الأمر على وجه الخصوص هو الحصول على مساعدة من الأردن أو قبرص ، أو حتى اليونان.

بالإضافة إلى ذلك ، اندلعت حرائق أقل حدة إلى حد ما خلال الليل في مناطق لبنانية أخرى ، وخاصة في الشوف.

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