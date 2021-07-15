واتهمت السلطات الإسرائيلية حزب الله بتخزين أسلحة بالقرب من مناطق سكنية ، أو حتى 25 مترا من مدرسة في بلدة إبا في منطقة النبطية بجنوب لبنان. وبالتالي سيتم استخدام المدنيين كدروع بشرية ، لاحظ المسؤولون العسكريون في الدولة العبرية الذين يشيرون إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تعتبر ضرورية بشأن “الأهداف النشطة”.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن “جميع مواقع حزب الله ستستهدف” ، مضيفاً أنه سيكشف عنها.
يأتي هذا البيان الصحفي بعد أيام قليلة من إحياء الذكرى الخامسة عشرة للصراع الأخير بين لبنان وإسرائيل.
وللتذكير ، بدأ الصراع بين تموز (يوليو) وأغسطس (آب) 2006 بعد قيام حزب الله باختطاف جنديين إسرائيليين. تسببت هذه الحرب في مقتل أكثر من 1200 ضحية على الجانب اللبناني ، غالبيتهم من المدنيين ، 30٪ منهم من الأطفال. قتل 173 جنديًا إسرائيليًا من جانبهم. كما عانى لبنان من خسارة العديد من البنى التحتية ، بما في ذلك الطرق ، حيث قصفت القوات الإسرائيلية معظم الجسور.
وانتهى الأمر بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
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