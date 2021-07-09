ووقعت اشتباكات بين حراس قصر عين تينه منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري وأهالي ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت. للتذكير ، تعرض 2 من أقارب نبيه بري ، وزير المالية الأسبق علي حسن خليل ، والأشغال العامة غازي زعيتر ، وأعضاء من حزب أمل ، لطلب رفع الحصانة البرلمانية عنهم من قبل القاضي طارق بيطار المسؤول من الملف.

ولوح المتظاهرون بصور الأخير مطالبين بتقديم الوزيرين السابقين للعدالة.

وللتذكير ، ينبغي عقد اجتماع للمكتب البرلماني ولجنة الإدارة والعدالة البرلمانية يوم الجمعة لتقرير ما إذا كان سيتم رفع الحصانة عن الرجلين أم لا.

كما طالب القاضي طارق بيطار برفع الحصانة عن وزير النقل الأسبق يوسف فنيانوس ومسؤولين أمنيين مختلفين مثل العماد عباس إبراهيم ، الأمر الذي رفضه وزير الداخلية ، أو عن القائد السابق للجيش اللبناني اللواء. وطالب جان قهوجي باستجواب رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب.

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