دوي دوي انفجارات في سهل عكار ووادي خالد على وجه الخصوص ، مما يشير إلى إرسال من وكالة الإعلام الوطنية (ANI).

كانت هذه الأصوات قادمة من سوريا وتحديداً من مطار الشعيرات الواقع بالقرب من حمص حيث كان من المفترض أن يحدث قصف إسرائيلي خلال الليل. كان يستهدف مستودعا لحزب الله. كانت الأنظمة السورية المضادة للطائرات سترد على هذه الغارة الجوية.

يعد هذا ثانى قصف يقع على هذه المنطقة فى اقل من اسبوع. وأوضحت مصادر سورية أن الأضرار المادية هي أمر مؤسف فقط وأن غالبية الصواريخ تم اعتراضها.

بل إن صاروخين كانا سيسقطان في محليات لحفد غير البعيدة عن المنازل وحفر حفرة بعمق 20 متراً في قضاء جبيل والمجدل في الكورة قرابة الساعة الواحدة ليلاً.

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