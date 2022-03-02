بالتوازي مع تأجيل الانتخابات البلدية تواصل الأحزاب السياسية استعداداتها للانتخابات التشريعية. كان من المفترض أن يتم الانتهاء من وضع القوائم الانتخابية بحلول 15 آذار (مارس) ، وهو آخر يوم لتقديم الترشيحات.

إذا تم أمس تأكيد ترشيح نديم الجميل لبيروت على صعيد حزب الكتائب ، فعلى حزب الله أن يطلق آليته الانتخابية في دوائر بعبدا وعاليه وبيروت.

وعليه ، ينبغي على الحركة الشيعية أن تحاول تقديم قائمة مشتركة مع حزب العمال الكرواتي وحركة أمل على الرغم من التوترات الشديدة بينهما. يمكن بالتالي إبرام تحالف غير مباشر بين حزب العمال الاشتراكي وحركة أمل على مستوى دائرة حاصبيا – مرجعيون أو جبيل وبعلبك الهرمل.

علاوة على ذلك ، فإن ترشيح المدير العام السابق للأمن العام ، اللواء جميل السيد ، مرغوب فيه من قبل حزب الله في نفس الدائرة.

كما ادى ذلك الى استقالة نائب بعبدا حكمت ديب الذي أغلق ابواب التيار الوطني الحر.

في الوقت نفسه ، على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن يتحدث مساء اليوم عن موضوع التحالفات الانتخابية.

كما هاجم رئيس كتلة حزب الله النيابية بشدة قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ، معتبراً إياه “الشخص الذي تعاون في الغزو الإسرائيلي عام 1982”. “أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 ، كان هذا الشخص وجنبه ضد العرب وكانوا هم من أرادوا إقناع الإسرائيليين بحكم بلدنا لبنان ، لكنهم اليوم أخذوا كل العرب إلى جانبهم ولديهم أصبحوا مع الإسرائيليين “، يتذكر النائب عن حزب الله ، الذي يعتقد بالتالي أن الأمر يتعلق بإعادة لبنان إلى زمن الاحتلال الإسرائيلي.

في الجانب الحالي من المستقبل ، نُشر بيان صحفي يدعو أعضاء الحركة إلى الاستقالة في حال المشاركة في الحملة الانتخابية ، مما يدل على الخلاف الذي أصبح أكثر حدة مع رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة. لا يزال مترددًا في تقديم نفسه.