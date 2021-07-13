وجدد الاتحاد الأوروبي تهديده بفرض عقوبات على السياسيين نهاية شهر يوليو الجاري وفق الآلية التي قررتها بروكسل.

وبحسب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، كان من الممكن التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع. كما قدر أن لبنان “يعيش في حالة من التدمير الذاتي” منذ عدة أشهر وأن هذه حالة طوارئ مطلقة للسكان.

في مواجهة هذه الحالة الطارئة ، لا بد من تشكيل حكومة ، قاضية الوزير ، لتنفيذ الإصلاحات اللازمة من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي.

يمكن أن تتراوح العقوبات بين حظر السفر على الأشخاص البارزين سياسياً بما في ذلك عائلاتهم واستهداف الأفراد الذين يفسدون أو يختلسون أو يغسلون الأموال ، أو يقوضون جهود تشكيل الحكومة ، أو ارتكبوا انتهاكات معينة لحقوق الإنسان.

وقفت فرنسا إلى جانب اللبنانيين ولبنان منذ اليوم الأول للانفجار في المرفأ ، وتدخل الرئيس ماكرون بشكل مباشر وأطلق مبادرة للبنان ، وتدخلت فرق الجيش الفرنسي وقدمت مساعدات صحية وإنسانية للمتضررين من هذا الانفجار. . فرانك ريستر ، 13 يوليو 2021 ، من مرفأ بيروت

بالإضافة إلى ذلك ، أثناء سفره إلى لبنان ، أكد وزير التجارة الفرنسي ، فرانك ريستر ، أن فرنسا قدمت بالفعل 85 مليون يورو من المساعدات لمنطقة مرفأ بيروت في عام 2020 في شكل مساعدات لعدة قطاعات ‘نشاط. .

بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل باريس على عدة دراسات لضمان عودة الحياة في مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن. في هذا الموضوع، “ تحترم فرنسا التزاماتها ، على عكس السلطة اللبنانية ، التي لم تلتزم بالإصلاحات “.

وكان يشير الى القادة اللبنانيين الذين التزموا بتشكيل الحكومة خلال 4 اسابيع خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان في 1 ايلول 2020 بمناسبة مرور مائة عام على اعلان دولة لبنان الكبير. .

خلال هذه الرحلة ، دعا الرئيس الفرنسي ، بالإضافة إلى حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات التي تراها ضرورية للإفراج عن المساعدات الدولية ، إلى تدقيق حسابات بنك لبنان ، إلى حد اتهام السلطات النقدية بالضرب. وضع مخطط حقيقي لما يسمى مخططات بونزي.

لا يمكن أن يستمر على هذا النحو في لبنان ، وستفرض عقوبات على المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة ، ورسالتنا اليوم هي تأكيد دعمنا للبنانيين وتذكير المسؤولين عن الوعود التي قطعوها. فرانك ريستر ، 13 يوليو 2021 ، من مرفأ بيروت

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