بدأت السلطات ، السبت ، توزيع صناديق الاقتراع لانتخابات الأحد 6 مايو. مصدر الصورة: NNA
بدأت السلطات ، السبت ، توزيع صناديق الاقتراع لانتخابات الأحد 6 مايو. مصدر الصورة: NNA

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وزير الداخلية بسام المولوي قدر أن الانتخابات التشريعية ستجرى على الأرجح في مايو المقبل.

وبينما تنتهي ولاية البرلمان الحالي في نهاية مايو الجاري ، وأجريت الانتخابات السابقة خلال الشهر الجاري ، اعتمد البرلمان قانونًا يطالب بتنظيم الاقتراع في 27 مارس. هذا القرار الذي رافقه رفض نواب تشكيل 6 دوائر لصالح اللبنانيين في الخارج ، كان موضع معارضة شديدة من التيار الوطني الحر ، وكذلك من قبل رئيس الجمهورية الذي يرفض التوقيع على هذا النص في حينه. يجرى.

وبذلك ، يشير وزير الداخلية إلى أن الاقتراع سيجري في أيار المقبل ، ما لم يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم – الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بتعديل قانون الانتخابات و تحديد يوم 27 مارس كيوم الانتخابات. لا يزال يتعين نشر هذا النص في الجريدة الرسمية ، قبل 3 أشهر من هذا التاريخ ، ليصبح رسميًا.

كما أشار وزير الداخلية إلى أنه لا يمكنه استخدام صلاحياته فيما يتعلق بهذا الملف قبل الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه بسبب الأزمة السياسية الراهنة. لذلك فهو يرغب في تجنب تفاقم الوضع المتوتر بالفعل بين مختلف الأحزاب السياسية.

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