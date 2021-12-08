وجدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مناشدته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا لإجراء انتخابات تشريعية في موعدها فيما تنتهي ولاية مجلس النواب في أيار المقبل رغم الجدل حول موعد الاقتراع.

تجري جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية الربيع المقبل ، وبالتالي لا داعي للقلق ومراعاة الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والمنظمات والجمعيات التي تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. للضغط على الناخبين من أجل ميول وشخصيات سياسية محددة الرئيس عون للمنسق الخاص للأمم المتحدة

فيما يتعلق بموضوع الأزمة السياسية والشلل الحالي للحكومة ، فإن الاتصالات ستكون جارية ، كما يشير رئيس الدولة ، مستنكرًا أيضًا التدخل السياسي في الجهاز القضائي الحالي وخاصة في إطار التحقيق الجاري بشأن انفجار مرفأ بيروت.



وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على “التزام لبنان بتنفيذ القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701” ، مؤكدا “أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب وقوات اليونيفيل لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة”. قبل أن يشير إلى الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الشهر.