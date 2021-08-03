وندد سعد الحريري باستغلال ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وقال إنه سيحدث عشية إحياء الذكرى الأولى لهذه المأساة التي خلفت أكثر من 200 قتيل و 6500 جريح.

وللتذكير ، سيتم استجواب بعض أقارب سعد الحريري من قبل القاضي طارق بيطار المسؤول عن التحقيق ، ولا سيما وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق وكذلك المدير السابق لميناء بيروت حسن قريطم.

وعليه ، يرى رئيس الوزراء السابق أن هناك “توجيهات شعبوية على المسار القضائي للتستر على الحقيقة” ، داعياً القضاء إلى “تحرير العدالة من المبارزات السياسية والأحكام الإعلامية” بدلاً من “الانخراط في حملات انتخابية و الرأي العام اللبناني الفاسد والعدالة عند الطلب “.

وبذلك اعتبر رئيس الوزراء السابق أن المحكمة الخاصة بلبنان سلطت الضوء على ملابسات اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري ، إلا أن هوية من اغتال كمال جنبلاط ورشيد كرامي ورينيه معوض وداني شمعون. إيلي حبيقة ، مفتي الجمهورية حسن خالد ، أو حتى ناظم القادري لا يزال مجهولاً. كما أشار إلى التحقيقات المتعلقة بضحايا آخرين للاعتداءات من بينهم وليد عيدو وسمير قصير وجبران تويني وجورج حاوي وبيار الجميل وأنطوان غانم وفرانسوا الحاج ومحمد شطح ووسام الحسن ووسام عيد و “عشرات الجرائم الأخرى”. .

لا توجد عدالة بدون محاسبة ، ولا مساءلة بدون حقيقة ، ولا حقيقة بدون تحقيق دولي شفاف أو رفع الحصانات – كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أسفله. سعد الحريري

واختتم رئيس الوزراء السابق بالإعراب عن تضامنه مع أسر الضحايا والتأكيد على أن هذا يوم حداد وطني.

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