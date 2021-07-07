دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع ، حتى اليوم ، يبدو أن غالبية المودعين قد رفضوا التعميم رقم 158 لمصرف لبنان الذي يسمح بسحب 400 دولار أمريكي من الأوراق الخضراء وما يعادل 400 دولار أمريكي بسعر المنصة الإلكترونية صيرفة. من مصرف لبنان: 12000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. في السؤال ، عدم ثقة غالبية السكان في ما يصفونه بأنه مافيا البنوك. وللتذكير ، فرضت جمعية مصارف لبنان من جانب واحد سيطرة غير رسمية على رأس المال في تشرين الثاني 2019 بعد ظهور مشاكل السيولة في أيار من العام الجاري ، من أجل منع ذعر مصرفي أدى إلى إفلاسها رسميًا.

وللتذكير ، جاء هذا التعميم بعد المنشور رقم 154 الذي سمح للمودعين بسحب الدولار بالليرة اللبنانية بسعر 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. وقد أبطلها مجلس الدولة واعتبره مخالفًا للدستور اللبناني.

ومنذ ذلك الحين ، تعتبر البنوك اللبنانية بنوكاً زومبية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. كان الهدف من هذا التعميم الجديد من مصرف لبنان هو تطبيع الوضع إلى حد ما ، والذي لا يبدو أنه كان كذلك.

هذا هو سبب العديد من الغموض في العقود التي تلزم المودعين برفع السرية المصرفية عن حساباتهم ، ولكن أيضًا مع إدراج بعض البنوك لبنودًا يتخلى بموجبها المودعون عن تقديم شكوى ضدهم. وللتذكير ، فقد فاز المودعون جميعًا بالدعاوى القضائية العديدة ضد المؤسسات المصرفية دون أن تطبقها قوات الأمن بعد أن هددت البنوك بالإضراب العام وحصلت عليها من النائب العام للجمهورية ، وهو نوع من الحصانة الجماعية. وبالتالي يعتبر البعض أن هذه طريقة جديدة “لرشوة المودعين” حتى يتمكنوا بعد ذلك من ابتزاز مبالغ أكبر بكثير منهم ، لا سيما أنه لا يوجد ضمان بشأن المهلة الزمنية لتطبيق هذا. التنظيم الذي قد لا يتجاوز سنة واحدة مستحقة لنفس مشاكل السيولة للبنوك المحلية.

أيضا العديد من الأسئلة المتعلقة بالتطبيق الفعلي للتعميم 158 الذي ينص على أنه يمارس على الحسابات المشتركة للمودعين. وبالتالي ، إذا قام أحد الموقعين بالتوقيع على حساب خاص به في مؤسسة مختلفة مع ذلك ، فإن رفع السرية المصرفية هذا يمكن أن يتعلق أيضًا بحساباته الأخرى ، بما في ذلك الحسابات المشتركة مع أشخاص أو كيانات أخرى في مؤسسات أخرى.

للتذكير ، يسمح لك هذا التعميم بسحب ما يصل إلى 50000 دولار أمريكي في 3 سنوات ، وحتى 400 دولار أمريكي بالدولار وما يعادل 400 دولار أمريكي بسعر المنصة الإلكترونية لصيرفة لمصرف لبنان ، أي 12000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. بعض الاستثناءات. على وجه الخصوص ، لا ينطبق على الأشخاص الذين حولوا أكثر من 500000 دولار أمريكي إلى الخارج منذ عام 2017 ولم يحوّلوا إلى لبنان ما يعادل 15٪ من هذه المبالغ.

وأشارت المصارف في الوقت الراهن إلى أنها تتوقع سحب ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار هذا العام ، أحياناً بدعم من مصرف لبنان للمنشآت التي لا تستطيع ذلك.

عرضت البنوك الأخرى على المودعين تخفيضًا بنسبة 80٪ على ودائعهم بالدولار. بل إن هناك شائعات عن ضغوط من البنوك على الضعفاء لقبول التعميم المذكور.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن البنوك تنقل حاليًا خسائرها المقدرة من قبل ستاندرد آند بورز إلى المودعين بدلاً من تحمل مسؤولية سوء الإدارة على مدار العشرين عامًا الماضية. وهكذا ، إذا تم تحويل 83٪ من الودائع إلى الدولرة ، فإن البنوك اللبنانية تعيد استثمارها عن طريق وضعها بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان والاستفادة بحكم الأمر الواقع من معدلات فائدة كبيرة ، تصل أحيانًا إلى 14٪. مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية ، فقدت المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان 90٪ من قيمتها ، بينما من وجهة نظر محاسبية ، فإنها تظل مدينة بالدولار لعملائها.

لذلك ينصحون المودعين الذين لديهم أكثر من 30000 دولار أمريكي في البنك من التوقيع على قبولهم لهذه اللائحة الجديدة.

في مواجهة ذلك ، نظرت حكومة دياب في تحويل غالبية الخسائر المالية إلى مساهمي البنوك عن طريق إنقاذ الأخير واقترحت تحويل 12٪ من الودائع التي تتجاوز 500 ألف دولار إلى أسهم بنكية (كفالة). لإعادة هيكلتها. من ناحية أخرى ، يتوقع المراقبون خصمًا أو اقتطاعًا يزيد عن 50٪ من الودائع ، ووضع البنوك اللبنانية حرجًا ، لدرجة اعتبار القطاع المالي بأكمله مفلسًا.

إلا أن تنفيذ هذه الخطة تأخر بسبب رفض مساهمي البنوك قبول خسائر هذا القطاع والإنقاذ. 43٪ من تصرفات البنوك التي تنتمي إلى سياسيين أو مكشوفين سياسيًا ، دفعتهم إلى تفعيل تتابعهم في البرلمان وداخل لجنة المالية والميزانية البرلمانية التي قللت طواعية من الخسائر ، لكنها موضوع إجماع مع صندوق النقد الدولي.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն