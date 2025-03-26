الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تشارك في إفطار أقامته السفارة اللبنانية في باريس

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أقامت السفارة اللبنانية في باريس حفل افطار في مقر السفارة في باريس شاركت فيه الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية بشخص رئيسها الدكتور ايلي حداد، وقد حضر الافطار ممثلو عدد من الجمعيات اللبنانية في باريس ومن الشخصيات.

وتم افتتاح اللقاء بكلمة للقائم بالاعمال اللبناني زياد طعان رحب فيها بالحضور منوهاً بتزامن الصوم المبارك عند المسيحيين مع شهر رمضان الفضيل وكأنه رسالة سماوية بغية جمع اللبنانيين، مؤكدا أن “أبواب السفارة اللبنانية ستبقى مفتوحة أمام جميع أبناء الجالية اللبنانية”.