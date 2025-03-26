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الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تشارك في إفطار أقامته السفارة اللبنانية في باريس

Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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أقامت السفارة اللبنانية في باريس حفل افطار في مقر السفارة في باريس شاركت فيه الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية بشخص رئيسها الدكتور ايلي حداد، وقد حضر الافطار ممثلو عدد من الجمعيات اللبنانية في باريس ومن الشخصيات.
وتم افتتاح اللقاء بكلمة للقائم بالاعمال اللبناني زياد طعان رحب فيها بالحضور منوهاً بتزامن الصوم المبارك عند المسيحيين مع شهر رمضان الفضيل وكأنه رسالة سماوية بغية جمع اللبنانيين، مؤكدا أن “أبواب السفارة اللبنانية ستبقى مفتوحة أمام جميع أبناء الجالية اللبنانية”.

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شددت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية على أن المرأة هي الأم والعاملة والشريكة وقد استطاعت أن تثبت نفسها في مختلف الميادين والقطاعات وفي الحياة بشكل عام.
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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