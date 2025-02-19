الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تكرم الناجحين في امتحان الطب في باريس: لترك صلة الوصل بين لبنان والاغتراب

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نظمت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية حفل تكريم الطلاب اللبنانيين الناجحين في إمتحان الطبّ في باريس وقد كان الحفل برعاية وحضور القائم بالأعمال اللبناني في فرنسا زياد طعان الى جانب عدد من الأطباء وأعضاء الجمعية.

في البداية تحدث القائم بالاعمال اللبناني زياد طعّان الذي هنأ الناجحين في إمتحان الدخول، معتبراً أنها “فرصة لنؤكد وجودنا الى جانبكم وما يمكن قوله أن الأطباء اللبنانيين لديهم سمعة جيدة وهذا دليل على أن التعليم في لبنان ممتاز وهنا نؤكد مرة أخرى أن فرنسا والمرضى سيستفيدون من خبراتكم، أيضا ما ستراكمونه في لبنان يجب أن تساعدوا به لبنان والأهم بالنسبة لنا أن لا يفرغ لبنان من الطاقات الطبية التي لديه ووزارة الصحة اللبنانية تعمل على هذا الأمر أيضاً”.

وشدد القائم بالأعمال على أنه “ورغم السفر والإغتراب فيجب ترك صلة الوصل مع لبنان بكل السبل”، معتبرا أن “الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يُمكن أن تشكل تلك الصلة بينكم وبين لبنان”.

بدوره تحدث رئيس الجمعية ايلي حداد لافتاً الى أننا “سعداء بأن نجمع هذا الحشد الكبير من الطلاب الذين يريدون التخصص في مجال الطب في فرنسا وبهذا الشكل ومع الوقت ستزداد عدد المنتسبين الى هذه الجمعية وستتوسع دائرة الاطباء”.

ورأى ايلي حداد أن “هذه الجمعية وجدت من أجل جمع أكبر عدد من الأطباء اللبنانيين الذين خرجوا من لبنان والهدف هو مساعدة بلادنا حيثما كنا في الانتشار خصوصاً وأن لبنان اليوم هو بأمسّ الحاجة الى كلّ الطاقات”، وشدّد على أننا “قمنا مؤخراً بالكثير من المشاريع للوقوف الى جانب اللبنانيين في الحرب الأخيرة وقد أرسلنا العديد من المساعدات الطبيّة والعينية لنقف الى جانب الطاقة الطبّي هناك كما والى جانب النازحين من قراهم بسبب الحرب”.

وأضاف: “الى جانب كلّ ما نقوم به في لبنان تنظّم الجمعية مؤتمرها الطبّي الثالث تحت عنوان “La Santé de la femme” في الخامس من نيسان المقبل ويهدف الى الاضاءة على الاهتمام بصحّة النساء”. وبالنتيجة “فان الجمعية هي شبكة تواصل بين الجسم الطبي اللبناني في أوروبا ومع الوطن الأم لبنان كوننا موجودون في ١٢ دولة أوروبية”.

كذلك كانت كلمة لعضو الجمعية ومسؤولة لجنة الشباب الدكتورة جوزيان بو عيد شكرت فيها كل القيمين على المساعدة في إعداد هذا النشاط ودعت الأطباء الجدد إلى الانخراط في العمل لتعزيز الروابط بين الأعضاء.

وفي الختام وزّعت الدروع التكريمية التي هي عبارة عن أرزة لبنان الى الناجحين في إمتحان الدخول والذين بلغ عددهم سبعة وأربعين طبيباً.