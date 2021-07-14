وبالكاد عاد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من مصر ، توجه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم صيغة حكومية جديدة ، بحسب مصدر إعلامي ، بعد نحو 11 شهرًا من استقالة الحكومة حسان دياب ، في 10 آب 2020 بصفته لبنان. تواصل الانغماس في أزمة اجتماعية واقتصادية من حجمها مما يجعلها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.

لم ير الرجلان بعضهما البعض لمدة 4 أشهر الآن حيث تضاعفت الخلافات بينهما. تم تعيينه بعد استشارة برلمانية ملزمة في 22 أكتوبر لتشكيل الحكومة الرابعة.

ستكون هذه الصيغة الجديدة غير مسبوقة وستتضمن جزءًا كبيرًا من الأسماء الجديدة وتوزيعًا جديدًا للحافظات المختلفة المنسوبة إلى المجتمعات المختلفة. كما أمهل سعد الحريري رئيس الدولة 24 ساعة لدراسة هذا التوزيع الجديد للوزارات بين الأحزاب السياسية.

ستشمل هذه المقترحات توزيع الوزارات من قبل طرف ثالث بين رئاسة الجمهورية للطائفة المسيحية ، والطائفة السنية لرئيس الوزراء والطائفة الشيعية لحركة أمل وحزب الله. ومع ذلك ، فإنها لن ترد مسبقًا على الميثاق الوطني الذي ينص شفوياً على وجود انقسام بين المجتمعين المسيحي والمسلم في مختلف الحقائب الوزارية ، مما قد يؤدي إلى رفض رئيس الدولة لهذا الاقتراح الجديد.

لكن هذا الاقتراح الجديد يتماشى مع خارطة الطريق الفرنسية ، يؤكد معسكر سعد الحريري المدعوم من رئيس الغرفة نبيه بري ، الذي يعتقد أن “هذه الحكومة يمكن أن تنقذ البلاد وتعمل فوراً على وقف الانهيار”.

أما رئيس الدولة فأجاب للصحفيين الحاضرين بأنه يتمنى الأفضل ، مبينًا من خلال مكتبه أنه سيناقش ويدرس ويتصرف وفقًا لذلك.

في حالة الرفض ، قد يقرر سعد الحريري التنحي ، مما يمهد الطريق لمزيد من المشاورات النيابية. وتوجه يوم الأربعاء إلى مصر حيث تلقى دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن الجانب اللبناني ، سافر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي باتريك دوريل إلى لبنان حيث التقى بمختلف المسؤولين المحليين بمن فيهم رئيس الجمهورية العماد عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورؤساء الأحزاب السياسية. وليد جنبلاط وسمير جعجع. وكان قد التقى بالفعل سعد الحريري وجبران باسيل أمس لمناقشة تشكيل الحكومة معهما.

يقال إن رئيس الدولة قد كشف عن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة ، والتي ستكون أولويتها تنفيذ الإصلاحات التي تعتبر ضرورية لإلغاء المساعدات من المجتمع الدولي ، ومكافحة الفساد وكذلك بنك التدقيق العدلي في لبنان. كما يجب تنظيم مؤتمر جديد للبنان بمبادرة من فرنسا.

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