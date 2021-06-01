وتشير بعض المصادر ، على عكس المعلومات الأولية ، إلى أن لقاء رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري – عقب عودته إلى لبنان بعد عدة أسابيع من الغياب – ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم تسفر عن النتائج المتوقعة. واتهم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بذلك رئاسة الجمهورية بالسعي للحصول على 3 وزراء مسيحيين ، وهو ما يتعارض مع مبادرة رئيس الغرفة.

كما أنه كان سيتهم رئيس الجمهورية بالرغبة في الاستحواذ على وزارتي العدل والداخلية الرئيسيتين.

إضافة إلى ذلك ، كان اللقاء بين رئيس المحكمة الوطنية ليبر جبران باسيل ومستشار نبيه بري ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل ونائب حزب الله حسين خليل متوتّرًا ، هذه المرة بسبب طلب الرئيس. رئيس الجمهورية نقله جبران باسيل لاختيار وزيرين مسيحيين ، فيما يود سعد الحريري أن يعينهما بنفسه.

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