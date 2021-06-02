اتسم يوم أمس بغياب أي تقدم على جبهة تشكيل الحكومة الجديدة ، مع تبادل التهجم بين المتعاطفين مع رئاسة الجمهورية وأنصار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري رغم مبادرة رئيس مجلس النواب. يحاول بيت نبيه بري تقليص الهوة بين الرجلين.

وهكذا دارت مناقشات غير مباشرة متوترة بين الأخير ومع كل من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني جبران باسيل عبر وسيط وزير المالية السابق علي حسن خليل والنائب حسين خليل.

يواصل نواب تيار المستقبل ، الذي انعقد اجتماعهم أمس برئاسة سعد الحريري ، اتهام جبران باسيل بالرغبة في الحصول على حق النقض في الحكومة المقبلة. في الوقت الحالي ، امتنع أيضًا عن أي تعليق يتعلق بتشكيل حكومة من 24 عضوًا وفقًا لمبادرة رئيس مجلس النواب.

كما اعتبر نائب رئيس حزب الدفاع المدني مصطفى علوش أن تنحية رئيس الوزراء المكلف يظل خيارًا قابلاً للتطبيق أو استقالة نواب الكتلة النيابية.

من جهته يتهم التيار الوطني الحر رئيس الوزراء سعد الحريري بعدم الحديث معه والسعي للقضاء عليه. وهو يشير بالتالي إلى أن هذا الأخير كان قد اعترف بالفعل بحقيقة أن مجلس الوزراء القادم يمكن أن يتألف من شخصيات غير سياسية. كما دحض أي طلب من طرف ثالث باستخدام حق النقض أو حقيقة طلب وزارة تاسعة.

في بيان ، ذهب الـ CDF إلى حد اتهام جبران باسيل بأنه رئيس وهمي.

الرئيس الفانتوم جبران باسيل لا يدخر فرصة للتحدث نيابة عن رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن عرقلة الرجلين ستأتي قبل كل الجهود الوطنية لتشكيل الحكومة.

كما يتهم تيار المستقبل زعيم حزب العمال الاشتراكي بالاعتقاد بإمكانية إصدار مذكرة توقيف بحق قيادات متوجهة إلى قصر بعبدا ، بعد ساعات قليلة من دعوة الأخير لحوار وطني لحل الأزمة.

ويؤكد زعيم حزب العمال الإنجليزي أن رئاسة الجمهورية تدعم أي آلية تؤدي إلى تعيين وزراء غير مرتبطين بشخصيات سياسية. بالإضافة إلى ذلك ، كان سيرفض أيضًا طلب رئيس الوزراء بتعيين وزيرين مسيحيين في الحكومة المقبلة. كما يرغب رئيس الجمهورية ميشال عون في الحصول على وزارتي الداخلية والعدل.

اقترب تمام سلام من رئاسة الوزراء لحكومة تؤدي إلى انتخابات نيابية مبكرة

إضافة إلى ذلك ، يذكر ترشيح رئيس الوزراء السابق تمام سلام لقيادة حكومة تتولى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ، وفق سيناريو ذكرته السلطات الفرنسية. الوزراء الذين يشكلونها لم يتمكنوا من الترشح لهذه الانتخابات.

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