أعاد وزير الطاقة وليد فياض إطلاق عملية تخصيص 8 كتل من المنطقة الاقتصادية البحرية الحصرية المتبقية ، المعلقة لأكثر من عام بسبب وباء فيروس كورونا.

وبالتالي ، يتعين على شركات النفط الراغبة في المشاركة تقديم ملفاتها بحلول 15 يونيو 2022.

وللتذكير ، فقد تم بالفعل تخصيص المربعين 4 و 9 لاتحاد بقيادة شركة توتال الفرنسية وحضره أيضًا الإيطاليون من إيني والروس من نوفاتيك.

تم إجراء حفر استكشافي في المربع 4 العام الماضي.

وانتهى الأمر بفشل نسبي ، مع وجود آثار للغاز ولكن دون وجود خزان مثل الموجود في دول أخرى في المنطقة. لذلك يجب إجراء دراسات إضافية للصخور المستخرجة من الكتلة 4. لن يتم استبعاد حفر جديد في المربع 4 بهدف اكتشاف مكامن مماثلة لحقل نفط تمار.

وللتذكير ، تم تأجيل الحفر الاستكشافي في المربع 9 ، لا سيما بسبب المطالبات الإسرائيلية بجزء من هذه المنطقة والذي مع ذلك يتمتع بإمكانات كبيرة. وبالتالي ، فإن استكشاف هذه الكتلة يعتمد على المفاوضات بين البلدين ، والمفاوضات المتوقفة حالياً مع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.