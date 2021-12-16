توفي يوم الخميس 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، الرجل ، الذي تم تحديده بالأحرف الأولى من اسمه MHS ، في الخمسينيات من عمره ، والذي أضرم النار في نفسه قبل يومين في بلدة بعلبك احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وكالة.

أصيب المصاب بحروق شديدة من الدرجة الثالثة ، وتم نقله حياً إلى مستشفى ريال لتلقي الإسعافات الأولية ، ونجح التدخل السريع لوحدات الدفاع المدني في إطفاء النيران.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي سجلت فيه الليرة اللبنانية أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار يوم الاثنين ، متجاوزة العتبة الرمزية البالغة 28 ألف ليرة لبنانية / دولار. وبالتالي ، فإن الحد الأدنى للأجور يقترب الآن من 20 دولارًا أمريكيًا. أكثر من 82٪ من السكان سيعيشون الآن تحت خط الفقر وأكثر من 40٪ في حالة فقر مدقع ، ووصفت الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر. مؤلفو تقرير البنك الدولي.

في الوقت الحالي ، بينما اشترطت حكومة دياب السابقة رفع الدعم عن مصرف لبنان بتأسيس برنامج مساعدة للفئات الأكثر ضعفاً ، تركت حكومة ميقاتي الثالث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وقف برامج الدعم في بداية سبتمبر ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والضروريات الأساسية إلى مستويات غير معروفة حتى الآن ، مما أدى إلى إغراق جزء كبير من السكان في البؤس.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية ، في الوقت الحالي ، فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإلغاء حظر المساعدات الدولية متوقفة حاليًا ، وحكومة ميقاتي الثالث مشلولة بسبب حركة مقاطعة الحزبين الشيعيين ، حزب الله والحركة. أمل التي تطالب برحيل القاضي طارق بيطار المسؤول عن التحقيق في تفجير مرفأ بيروت بعد أن نشر الأخير مذكرة توقيف بحق وزير المالية وحق السلاح السابق لرئيس مجلس النواب نبيه بري.