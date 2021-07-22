نفت السلطات الإسرائيلية أي تورط لها في فضيحة Pegasus ، اسم برنامج تجسس من شركة NSO الإسرائيلية. وبحسب الرياض التي كانت ستتجسس على العديد من الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك السياسيين المحليين المعارضين للسلطة السعودية وكذلك الأجانب ، بمن فيهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري وسمير جعجع أو حتى جبران. باسيل.

في المجموع ، كان من الممكن أن يكون 300 لبناني ضحايا لهذا التجسس الهائل ، اتهم موقع دراج اللبناني ، بناء على طلب السعودية والإمارات ، الدول التي تدهورت العلاقات معها منذ بضع سنوات.

كان من الممكن استبعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط.

يقال إن سعد الحريري كان ضحية لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، خاصة أثناء اختطافه أثناء إقامته في الرياض في أكتوبر 2017.

في جانب تيار المستقبل ، كان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أو نادر الحريري مستشار سعد الحريري سيكونان ضحيتين أيضًا.

تجسس سياسيون آخرون على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أو خصمه السياسي ، لكنه قريب من السعودية ويدعمه حاليًا سمير جعجع.

أخيرًا ، كان رياض سلامة موضوع طلب للمراقبة بينما أقامت البنوك اللبنانية رقابة غير رسمية على رأس المال ، في نوفمبر 2019.

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