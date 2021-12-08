يشار من مصدر إعلامي إلى أن القادة السعوديين كانوا سيبلغون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للرياض بتوقع أفعال وليس مجرد أقوال لتطبيع العلاقات مع بلاد الأرز.

وبالتالي ، في الوقت الحالي ، يمكن لشلل حكومة ميقاتي الثالث بسبب الأزمة القانونية أن يؤخر اعتماد هذه الإجراءات التي تعتبر ضرورية. ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات لضبط الحدود اللبنانية لمحاربة تهريب المخدرات إلى دول الخليج أو للضغط على حزب الله في إطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وفيه اثنان من أقارب رئيس الجمهورية. غرفة نبيه بري ، حليف الحركة الشيعية ، ستشارك.

في المملكة العربية السعودية ، أجرينا مناقشة صريحة ومفيدة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول أولوياتنا السياسية: الأمن والاستقرار في المنطقة مع إيلاء اهتمام خاص للبنان. لقد دعونا رئيس الوزراء اللبناني وقدمنا تعهدات معًا: العمل معًا ودعم الإصلاحات والسماح للبلاد بالخروج من الأزمة والحفاظ على سيادتها. كانت زيارتي أيضًا فرصة لمناقشة كل تعاوننا الاقتصادي والثقافي لدعم البلاد في تحولها. إيمانويل ماكرون في ختام زيارته للخليج

في الوقت نفسه ، زار السفير الفرنسي المتمركز في لبنان رئيس الدولة العماد ميشال عون لإبلاغه بنتائج جولة إيمانويل ماكرون. وتشير إلى أن هذه الزيارة هي خطوة أولى وأن المملكة العربية السعودية والدول الأخرى على استعداد للمساومة مع أرض الأرز. ومع ذلك ، يجب على لبنان أن يعمل ويثبت مصداقيته من خلال الإصلاحات التي يراها المجتمع الدولي ضرورية.

كما تطالب فرنسا ، مثل المجتمع الدولي ، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل وفق الجدول الزمني الانتخابي.