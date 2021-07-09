بدأت الصيدليات إضرابًا عامًا يوم الجمعة بسبب الوضع الناجم عن نقص الأدوية بما في ذلك الجزيئات اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة أو السرطان. وهكذا يعتزم الصيادلة الاحتجاج على الاعتداءات التي يتعرضون لها.

وهكذا أغلقت غالبية الصيدليات أبوابها. ويلقي مهنيون في القطاع باللوم على مصرف لبنان في تأخير منح خطوط الائتمان اللازمة لتمويل واردات الأدوية رغم وعود حاكمه رياض سلامة وبينما أشار وزير الصحة إلى أنه من المتوقع أن يفرج البنك المركزي عن الأموال. هذه الجمعه.

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