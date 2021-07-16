كشف رئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري ، أمس ، في مقابلة بثتها قناة الجديد التلفزيونية ، عن تشكيل الحكومة التي اقترحها على رئيس الدولة. وللتذكير ، بعد أن اقترح بعض التعديلات ، أعلن سعد الحريري سحب ترشيحه.
وبالتالي ، وفقًا للقائمة المقترحة ، كان سيتم تشكيل حكومته من قبل
- سعد الحريري ، سني ، رئيس الوزراء
- وليد عبود وزير الداخلية والبلديات سني
- فراس ابيض سني وزير الصحة
- لبنى المسقاوي ـ سنية ـ وزيرة البيئة
- ناصر ياسين سني وزيرا
- يوسف خليل شيعي وزيرا للمالية
- ابراهيم شحرور ، شيعي وزيرا للاشغال العامة والنقل
- مايا كنعان ، شيعية ، وزيرة العمل
- نصر الدين ، شيعي وزيرا للتنمية الادارية
- جهاد مرتضى ، شيعي وزيرا للثقافة
- عباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي درزي
- فؤاد حسن درزي وزير المهجرين
- فاديا كيوان ، مارونية ، وزيرة للخارجية
- فراس ابي ناصيف ، ماروني وزيرا للاتصالات
- لارا حنا ، مارونية ، وزيرة الزراعة
- سليم هاني مارونتي وزيرا للشؤون الاجتماعية
- جو صديقي ، الروم الأرثوذكس ، نائب رئيس مجلس الوزراء
- أنطوان شديد ، وزير الدفاع للروم الأرثوذكس
- الشامي وزيرا للاقتصاد لدى الروم الارثوكسود
- كارول ايات ، كاثوليكية ، وزيرة الطاقة
- فادي سماحة ، كاثوليك ، وزير الصناعة
- كارابت ساليخانيان ، وزيرة الشباب والرياضة الأرمينية
- جو ميلا ، وزير الإعلام ، الأقلية.
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