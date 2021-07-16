كشف رئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري ، أمس ، في مقابلة بثتها قناة الجديد التلفزيونية ، عن تشكيل الحكومة التي اقترحها على رئيس الدولة. وللتذكير ، بعد أن اقترح بعض التعديلات ، أعلن سعد الحريري سحب ترشيحه.

وبالتالي ، وفقًا للقائمة المقترحة ، كان سيتم تشكيل حكومته من قبل

  1. سعد الحريري ، سني ، رئيس الوزراء
  2. وليد عبود وزير الداخلية والبلديات سني
  3. فراس ابيض سني وزير الصحة
  4. لبنى المسقاوي ـ سنية ـ وزيرة البيئة
  5. ناصر ياسين سني وزيرا
  6. يوسف خليل شيعي وزيرا للمالية
  7. ابراهيم شحرور ، شيعي وزيرا للاشغال العامة والنقل
  8. مايا كنعان ، شيعية ، وزيرة العمل
  9. نصر الدين ، شيعي وزيرا للتنمية الادارية
  10. جهاد مرتضى ، شيعي وزيرا للثقافة
  11. عباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي درزي
  12. فؤاد حسن درزي وزير المهجرين
  13. فاديا كيوان ، مارونية ، وزيرة للخارجية
  14. فراس ابي ناصيف ، ماروني وزيرا للاتصالات
  15. لارا حنا ، مارونية ، وزيرة الزراعة
  16. سليم هاني مارونتي وزيرا للشؤون الاجتماعية
  17. جو صديقي ، الروم الأرثوذكس ، نائب رئيس مجلس الوزراء
  18. أنطوان شديد ، وزير الدفاع للروم الأرثوذكس
  19. الشامي وزيرا للاقتصاد لدى الروم الارثوكسود
  20. كارول ايات ، كاثوليكية ، وزيرة الطاقة
  21. فادي سماحة ، كاثوليك ، وزير الصناعة
  22. كارابت ساليخانيان ، وزيرة الشباب والرياضة الأرمينية
  23. جو ميلا ، وزير الإعلام ، الأقلية.

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