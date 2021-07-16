كشف رئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري ، أمس ، في مقابلة بثتها قناة الجديد التلفزيونية ، عن تشكيل الحكومة التي اقترحها على رئيس الدولة. وللتذكير ، بعد أن اقترح بعض التعديلات ، أعلن سعد الحريري سحب ترشيحه.

وبالتالي ، وفقًا للقائمة المقترحة ، كان سيتم تشكيل حكومته من قبل

سعد الحريري ، سني ، رئيس الوزراء وليد عبود وزير الداخلية والبلديات سني فراس ابيض سني وزير الصحة لبنى المسقاوي ـ سنية ـ وزيرة البيئة ناصر ياسين سني وزيرا يوسف خليل شيعي وزيرا للمالية ابراهيم شحرور ، شيعي وزيرا للاشغال العامة والنقل مايا كنعان ، شيعية ، وزيرة العمل نصر الدين ، شيعي وزيرا للتنمية الادارية جهاد مرتضى ، شيعي وزيرا للثقافة عباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي درزي فؤاد حسن درزي وزير المهجرين فاديا كيوان ، مارونية ، وزيرة للخارجية فراس ابي ناصيف ، ماروني وزيرا للاتصالات لارا حنا ، مارونية ، وزيرة الزراعة سليم هاني مارونتي وزيرا للشؤون الاجتماعية جو صديقي ، الروم الأرثوذكس ، نائب رئيس مجلس الوزراء أنطوان شديد ، وزير الدفاع للروم الأرثوذكس الشامي وزيرا للاقتصاد لدى الروم الارثوكسود كارول ايات ، كاثوليكية ، وزيرة الطاقة فادي سماحة ، كاثوليك ، وزير الصناعة كارابت ساليخانيان ، وزيرة الشباب والرياضة الأرمينية جو ميلا ، وزير الإعلام ، الأقلية.

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