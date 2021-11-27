رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود استقالة القضاة جانيت حنا وكارلا قسيس ورولا الحسيني الذين كانوا يعتزمون بالتالي الاحتجاج على التدخل السياسي في النظام القضائي اللبناني.

وللتذكير ، أعلن القضاة الثلاثة استقالاتهم في 25 نوفمبر / تشرين الثاني. يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في قضية تورط فيها عدد من السياسيين السابقين ورؤساء وزراء ووزراء ونواب سابقين – متهمين بالقتل العمد والإهمال الجنائي – بما في ذلك الأقارب المباشرون لنبيه بري وسعد الحريري وسليمان. فرنجية يحاولون دفن القضية لاستياء ارادة عائلات الضحايا.

هناك العديد من القضايا الأخرى التي تميزت اليوم بالتدخل السياسي ، لا سيما على خلفية اتهام باختلاس مقصود لشراء عقارات للضعفاء فيما يتعلق برئيس الوزراء نجيب ميقاتي نفسه ، أو حتى بشأن محافظ بنك مصر. ليبان ، حصانة قدمها النظام القضائي بعد إجراء فتح ضده من قبل القاضي جان طنوس على الرغم من التحقيقات الجارية التي بدأت في فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ.

للتذكير ، قدر وزير الداخلية السابق محمد فهمي أن 95٪ من القضاة فاسدون في لبنان ، مما تسبب في أزمة مع القضاء في ذلك الوقت. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم تعيين هؤلاء لصالح التسويات مع الأحزاب السياسية المحلية.