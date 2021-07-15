ارتفع الدولار بشكل حاد في السوق السوداء مقابل السوق السوداء نتيجة لذلك الاعلان عن انسحاب رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يتخلى عن ذلك ، بعد 11 شهرًا من استقالة حكومة حسان دياب و 9 أشهر من تعيينه بعد مشاورات نيابية إلزامية ، لتشكيل حكومة رابعة.

حسب المؤشرات الحالية ، وقت كتابة هذا التقرير ، سيكلف الآن 20،500 ليرة لبنانية لشراء دولار ، في سوق متقلب للغاية ووصف بأنه غير عقلاني وهذا على الرغم من إعلان صندوق النقد الدولي دفع 860 مليون دولار أمس في لبنان.

يتدخل تجاوز هذا المستوى الرمزي لعدم وجود آفاق لتحرير المساعدة الاقتصادية من المجتمع الدولي التي تعتبر ضرورية لإنعاش الاقتصاد المحلي. وهذا يتطلب تشكيل الحكومة وإقامة إصلاحات مؤسسية واقتصادية ونقدية قبل الإفراج عن الأموال.

من الضروري أيضًا تشكيل حكومة جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو مع الدائنين الذين يمتلكون حجمًا كبيرًا من سندات اليوروبوند الذين تخلفوا عن السداد في أبريل 2020.

وتتهم بعض المصادر البنوك ومصرف لبنان ، عبر التعميم رقم 158 ، بالوقوف وراء التدهور الوحشي لتعادل الليرة اللبنانية مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة ، حيث قامت البنوك الخاصة بشراء كميات كبيرة. السوق السوداء للامتثال لهذه اللائحة الجديدة. ثم تدهور الوضع بسبب التوترات السياسية ، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.

وللتذكير ، فقدت الليرة اللبنانية الآن أكثر من 92٪ من قيمتها مقابل الدولار ، مما أدى إلى تدهور كبير في القوة الشرائية. من الآن فصاعدًا ، لن يصل الحد الأدنى للأجور إلا إلى أقل من 34 دولارًا أمريكيًا في الشهر بينما يصل متوسط الأجر إلى أقل من 114 دولارًا أمريكيًا في الشهر ، أو أقل من 3 دولارات يوميًا والذي يعتبر خط الفقر.

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