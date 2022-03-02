وصل أول لبناني من أوكرانيا إلى لبنان الساعة الرابعة فجرا من بوخارست حيث كانوا يقيمون في فنادق تخص رجل الأعمال اللبناني محمد مراد بعد فراره من الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وكان في استقبالهم في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وذويهم.

وأشار إلى أنه منذ بدء الأعمال العدائية ، حاول لبنان إجلاء رعاياه العالقين في أوكرانيا خلال وقف إطلاق النار الذي لم يتم. وبحسب ما ورد ، هناك جهود جارية مع السفارة اللبنانية في كييف. ويشير إلى أن السلطات اللبنانية لم تحبذ تجمّع اللبنانيين المحجوبين على الفور.

في الوقت الحالي ، تم تسجيل 960 مواطناً لبنانياً لدى سفارة لبنان ، من بينهم 450 يجب إجلائهم إلى بولندا و 250 هناك بالفعل.

بالنسبة للآخرين ، “لا يزال عدد من اللبنانيين في أوكرانيا حسب إرادتهم رغم الخطر لكننا على اتصال بهم. التنسيق جار مع الصليب الأحمر الأوكراني وتم الاتصال بوزارة الخارجية الأوكرانية. لضمان التنسيق والتواصل بين الصليب الأحمر الأوكراني والسفارة اللبنانية في كييف حتى نتمكن من استعادة أولئك الذين لم نتمكن من الخروج منها في الوقت الحالي ، وآمل أن تكتمل العملية في أقرب وقت ممكن “.

محمد خير يعلن وصول طائرة ثانية خلال 48 ساعة تقل مواطنين لبنانيين من بولندا.

على الفور ، تحاول القوات الروسية حاليًا تطويق كييف ونفذت عملية محمولة جواً ضد خاركيف. كما يزعم الجيش الروسي أنه احتل ميناء خيرسون الأوكراني ، الواقع في جنوب البلاد ، وربطه بقوات جمهورية دونباس.