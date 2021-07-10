طمأن مدير مستشفى رفيق الحريري المواطنين على رغبتهم في التطعيم ، مشيرًا إلى سلامتهم رغم انقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني منه المستشفيات المحلية.

سيتم تخزين الجرعات في المجمدات التي سيتم ضمان تيارها لمدة 8 ساعات مع UPS. يتم أيضًا مراقبة درجة الحرارة خارج وداخل هذه المجمدات.

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