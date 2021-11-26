تستمر الليرة اللبنانية في الانهيار مقابل الدولار ، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع تجاوز العتبة الرمزية البالغة 25 ألف ليرة لبنانية / دولار في السوق السوداء ، دون أي أنباء متفائلة على الصعيد النقدي.

حتى كتابة هذه السطور ، كان تعادل شراء الجنيه مقابل الدولار هو 25،125 ليرة لبنانية / دولار أمريكي وتعادل البيع هو 25،175 ليرة لبنانية / دولار أمريكي.

وتوقع مراقبون مثل هذا الانهيار ، مشيرين إلى أن هذا التدهور للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء يرافقه منصة التبادل الإلكتروني لمصرف لبنان ، الصيرفة ، التي وصلت هي الأخرى إلى أعلى مستوياتها أمس. / دولار أمريكي.

ويعتقدون أن عدم إحراز تقدم على جبهة الأزمة السياسية وما زال شلل الحكومة قد يضر بإعادة إطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي على الرغم من التصريحات المطمئنة للسلطات المحلية بعد نفي المحافظ مصرف لبنان بشأن اتفاقية تحديد حجم الخسائر في القطاع المصرفي.

كما يقدّرون أن الضغط على الليرة يأتي في الوقت الذي يجبر فيه مصرف لبنان مستوردي الوقود الآن على اللجوء إلى السوق السوداء لتمويل 10٪ من فاتورة النفط ، وبالتالي زيادة الطلب على العملات الأجنبية. كما أن رفع الدعم أو الرغبة في زيادة الأجور دون مكاسب تنافسية اقتصادية أو منح بدلات نقل لموظفي الخدمة المدنية يساهم في زيادة المعروض النقدي دون حل حقيقي ودائم في الوقت الحالي.

وخلصوا إلى أن هذه العوامل تشير في الغالب إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.