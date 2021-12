سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوى لها على الإطلاق في منصة الصيرفة الإلكترونية لمصرف لبنان ، حيث تم تداول 12 مليون دولار بسعر 21300 ليرة لبنانية / دولار أمريكي.

Cette forte hausse du volume – il s’établie généralement autour d’une moyenne de 5.8 millions de dollars quotidiennement – a été du fait des banques et des établissements de change accrédités et intervient alors que la livre libanaise est également à son plus bas historique au سوق سوداء. وهكذا تجاوز تعادل الجنيه في السوق السوداء عتبة 27000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي في نهاية فترة ما بعد الظهر.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التدهور كان متوقعا بسبب قرار مصرف لبنان برفع معدل التكافؤ الذي يسمح بسحب العملات من البنوك اللبنانية من 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 8000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. وتشير بعض المصادر إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، الذي رفض هذا الاقتراح في البداية ، كان سيقبل نهائياً بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

بالإضافة إلى ذلك ، تشير بعض المصادر أيضًا إلى أن التلاعب بسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار كان سيعود إلى مشتري الشيكات المصرفية الذين يرغبون بالتالي في جعل هذه 8000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي تعادل 15٪ فقط. نسبة مئوية من سعر السوق السوداء ، أي مع هدف قضائي قدره 40 ألف ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، وهو سعر صرف يتوافق أيضًا مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 600 ألف ليرة لبنانية شهريًا إلى مليوني ليرة لبنانية شهريًا دون مكاسب إنتاجية كما هو مقترح من قبل الحكومة.

ويؤدي هذا التدهور المفاجئ إلى خسارة إضافية في القوة الشرائية للسكان ، وهو تدهور يمكن بالتالي أن يستمر مع ارتفاع حاد في الأسعار.

وبالتالي ، فإن الحد الأدنى للأجور الذي يعادل 600000 ليرة لبنانية ، أي 400 دولار أمريكي قبل عامين ، يقترب الآن من 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر ، ولم يعد متوسط الراتب الذي كان يمثل 1000 دولار أمريكي شهريًا قبل عامين ، يعادل اليوم 55 دولارًا فقط. دفع العديد من العائلات للعيش تحت خط الفقر شهريًا.

وهكذا ستجد 82٪ من العائلات نفسها في حالة فقر وأكثر من 50٪ في حالة فقر مدقع اليوم.