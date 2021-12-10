وصلت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ، حيث بلغ معدل التكافؤ 25،650 ليرة لبنانية / دولار أمريكي على جانب الشراء و 25،700 ليرة لبنانية / دولار أمريكي في السوق السوداء وقت كتابة هذا التقرير. كان هذا التدهور في التكافؤ متوقعا بسبب قرار مصرف لبنان تعديل التعميم 151 بزيادة تعادل سحوبات العملات الأجنبية من 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 8000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، مما أثار مخاوف من ارتفاع سعر الصرف. إمداد.

بالإضافة إلى ذلك ، أدى قرار مصرف لبنان بخفض تمويل الوقود من خلال منصته “الصيرفة” ، والتي زادت بالتالي من 90٪ إلى 85٪ ، إلى زيادة قوية في الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء.