أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عن عقد مؤتمر دولي جديد مخصص للبنان ، في 4 آب / أغسطس ، بعد عام واحد ، إلى اليوم ، انفجار مرفأ بيروت . وللتذكير ، فقد خلف ذلك أكثر من 200 قتيل وأكثر من 6000 جريح.

يجب أن يخصص هذا المؤتمر للمساعدات الإنسانية لصالح اللبنانيين والجيش اللبناني ، من أجل منع الانهيار الكامل لأرض الأرز في مواجهة أزمة اقتصادية غير معروفة الحجم في تاريخها المعاصر.

يأتي هذا الإعلان في اليوم التالي انسحاب رئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري التي سجلت فشلها في تشكيل حكومة جديدة لكنها ضرورية للإفراج عن المساعدات الاقتصادية من المجتمع الدولي ، وكانت المساعدات مشروطة بتشكيل مجلس الوزراء الذي سيتعين عليه تنفيذ سياسة نقدية هيكلية واقتصادية ومالية وحاسمة.

وللتذكير ، قام رئيس الجمهورية الفرنسية بزيارة لبنان مرتين عام 2020 ، وتحديداً في 6 آب ، بعد يومين من الانفجار في مرفأ بيروت. ثم استنكر ، مع جزء كبير من السكان ، طبقة سياسية تعتبر فاسدة وغير قادرة على قيادة دولة مهددة بالانهيار ، وأعلن عن إطلاق مبادرة لإخراج بلاد الأرز من الأزمة. . خلال رحلته الثانية إلى أرض الأرز بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير ، سبتمبر 1، 2020، ثم كشف إيمانويل ماكرون عن مضمون مبادرته بهدف تشكيل حكومة في غضون 4 أسابيع وتلقي تأكيدات من الأحزاب السياسية بأن هذا سيكون هو الحال.

وضع حرج ومخاوف من انهيار الدولة

بعد 11 شهرا من استقالة حكومة حسان دياب ، من الواضح أن هذا الوعد لم يحترم من قبل الأحزاب السياسية المحلية التي لا تزال تتعثر في توزيع المناصب الوزارية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أصبح صعبًا أيضًا بسبب حرمان بعض المصالح من تحمل مسؤوليات كل منها ، مثل البنوك التي قد تكون خسائرها أكبر من المتوقع. وبالتالي ، فإن التقدير النهائي يستدعي خسائر قطاعية قدرها 100 مليار دولار مقابل أقل من 140 مليار دولار من الودائع في المجموع. تؤثر الصعوبات المالية بشدة على مصرف لبنان ، الذي شهد وصول احتياطياته النقدية المتاحة إلى عتبة حرجة بعد أن دعم لسنوات عملة محلية مبالغ فيها. ما لا يقل عن 66 مليار دولار ، وهو ما غادر لبنان بين 2017 حتى إنشاء رقابة غير رسمية على رأس المال. منذ النقص في المنتجات الأساسية بما في ذلك الوقود ، الأدوية ، وبعضها مخصص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو سرطان بينما يدور جدل الآن بين وزارة الصحة ومصرف لبنان حول تمويلها وحتى الغذاء الذي يؤثر على السكان.

وبالتالي ، لن يكون لدى 77٪ من السكان ، بما في ذلك 33٪ من الأطفال ، ما يكفيهم من الطعام وأشار تقرير لليونيسف إلى تدهور التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار. وبالتالي فقدت العملة المحلية أكثر من 92٪ من قيمتها ، وبذلك يصل الحد الأدنى للأجور إلى أقل من 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر مقابل 600 دولار أمريكي بالكاد قبل عامين. أما بالنسبة لمتوسط الراتب ، فهو الآن أقل من 110 دولارات مقارنة بـ 1500 دولار قبل عامين. 75٪ من السكان ، يشيرون إلى مصادر غير رسمية ، يعيشون الآن تحت خط الفقر.

هذا الوضع دفع رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب إلى الاعتقاد بذلك سيكون الانهيار مسألة أيام فقط من الآن فصاعدًا .

بسبب غياب الحكومة ، كانت اللجنة البرلمانية للدفاع في فرنسا قد اقترحت وضع هذه المساعدة الدولية في شكل فرقة عمل تحت ولاية الأمم المتحدة والبنك الدولي. . ستكون مسألة الحفاظ على الهياكل الأساسية لمساعدة السكان بما في ذلك قطاع إنتاج الكهرباء العام ، قطاع المستشفيات أو توزيع المياه. كما يجب تقديم المزيد من المساعدة للجيش اللبناني عندما تشير الشائعات إلى أنه لن يكون قادرًا على ضمان دفع رواتب جنوده اعتبارًا من سبتمبر.

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