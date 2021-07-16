تقول وكالة الأنباء الوطنية إن العديد من محلات السوبر ماركت ، وخاصة في منطقة حلبا شمال لبنان ، قد أغلقت من أجل تحديث أسعار سلعها ، حيث تستمر الليرة اللبنانية في الانخفاض أمام الدولار في السوق. منخفض عند 23،450 ليرة لبنانية / دولار أمريكي على جانب البيع.

فقدت الليرة اللبنانية الآن 93٪ من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين. الحد الأدنى للأجور أقل من 30 دولارًا ومتوسط الأجر 97 دولارًا إذا تم الحفاظ على هذا السقف.

وتأتي هذه الزيادة في وقت يواجه 77٪ من اللبنانيين صعوبات جدية في تمويل شراء المواد الغذائية. 33٪ من الأطفال ينامون الآن جائعين ، اتهم مؤلفو تقرير اليونيسف.

وفقًا للأرقام المنشورة في مايو ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 226٪ خلال فترة عام واحد. يقال إن معدل التضخم نفسه قد ارتفع بنسبة 120 ٪ فقط.

موضع التساؤل ، توقف مصرف لبنان عن تمويل العديد من السلع التي كانت تستفيد سابقاً من دعم لشراء الضروريات الأساسية ، لعدم توفر الاحتياطيات النقدية.

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