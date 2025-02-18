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المرصد الاوروبي: سنبقى يقظين للخطط وخصوصا المالية الاقتصادية التي سيتم اقتراحها من الحكومة اللبنانية

Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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تمنى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان لو أن الوزاري للحكومة اللبنانية حمل إشارة واضحة الى قضية ايجاد حلّ لودائع اللبنانيين التي حجزت في المصارف اللبنانية على أثر إقفال المصارف في العام 2019 وتحويل الاموال الى الخارج.
ولفت المرصد الى أنه “سيكون متيقظاً للخطة التي سيتم اقتراحها من قبل وزارة المالية من أجل الخروج من الأزمة”، معتبرا أن بلاد الأرز تحت بشكل كبير الى ورشة للنهوض”، ولكن يخشى المرصد من أن “تؤدي ممارسات الوزراء في الحكومة الى عدم وضع الملفات على السكة الصحيحة خصوصا بعد تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد والتي تحدثت عن عودة طوعية للنازحين السوريين”.

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Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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