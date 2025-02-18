المرصد الاوروبي: سنبقى يقظين للخطط وخصوصا المالية الاقتصادية التي سيتم اقتراحها من الحكومة اللبنانية

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تمنى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان لو أن الوزاري للحكومة اللبنانية حمل إشارة واضحة الى قضية ايجاد حلّ لودائع اللبنانيين التي حجزت في المصارف اللبنانية على أثر إقفال المصارف في العام 2019 وتحويل الاموال الى الخارج.

ولفت المرصد الى أنه “سيكون متيقظاً للخطة التي سيتم اقتراحها من قبل وزارة المالية من أجل الخروج من الأزمة”، معتبرا أن بلاد الأرز تحت بشكل كبير الى ورشة للنهوض”، ولكن يخشى المرصد من أن “تؤدي ممارسات الوزراء في الحكومة الى عدم وضع الملفات على السكة الصحيحة خصوصا بعد تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد والتي تحدثت عن عودة طوعية للنازحين السوريين”.