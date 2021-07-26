تتواصل المشاورات النيابية الإجبارية التي يقودها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع عدد من النواب المستقلين الذين أكدوا دعمهم لرئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وكان الأخير قد أكد لمستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي أنه سيتم احترام معايير تشكيل الحكومة الجديدة خلال اجتماعه مع رئيس الدولة في حوالي الساعة 10:30 صباحًا.

وتلاه المرشح السابق غير الناجح للحكومة الرابعة ، سعد الحريري ، الذي أشار إلى أنه عين نجيب ميقاتي “وفق الأسس الدستورية التي تم إقرارها في اجتماع مجلس النواب أمس ، في إشارة إلى اجتماع الـ4 السابقين الأول. وزراء في منزله. وقال إنه يأمل في تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.

ثم توجه تمام سلام إلى قصر بعبدا ليعرب أيضا عن اختياره لصالح نجيب ميقاتي. ويأمل أن يرى حلاً للأزمة الحالية في لبنان وتشكيل حكومة من المتخصصين في أقرب وقت ممكن للتعامل مع الانهيار الحالي.

كما تحدث نائب رئيس الغرفة ايلي الفرزلي لصالح الوزير السابق نجيب ميقاتي.

وعلى صعيد الكتلة النيابية ، تحدث تيار المستقبل لصالح رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي عبر النائب سمير جسر.

وعن كتلة حزب الله رشح محمد رعد نجيب ميقاتي “ليعكس الجدية في اولوية تشكيل الحكومة وتسهيل تشكيل الحكومة المقبلة”. وانضم الى حزب الله النائب طوني فرنجية وكتلته النيابية (الكتلة الوطنية) الذين عبروا ايضا عن دعمهم لترشيح نجيب ميقاتي.

يشار إلى أن النائب طلال أرسلان أشار إلى عدم المشاركة في المشاورات النيابية الإلزامية مثل كتلة القوى اللبنانية قبل أيام.













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