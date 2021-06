بعد قرار مجلس الشورى أمس تعليق التعميم 151 لمصرف لبنان الذي حدد سعر صرف 3،900 ليرة لبنانية في تشرين الأول الماضي في حال الانسحاب من الحسابات الدولارية والمطالبة بالدفع بالعملة الأجنبية والمصارف اللبنانية وقادتها. يقال إنهم قلقون من هذا القرار الذي قد يؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية.

وعليه ، أوقفت بعض المؤسسات جميع عملياتها بانتظار الموقف الرسمي لمصرف لبنان.

للتذكير ، لا يمكن استئناف هذا القرار. ومن المنتظر أن يحدد مصرف لبنان خلال الأيام المقبلة إجراءات الإعلان عن إلغاء هذا التعميم ووضع آلية جديدة لسحب الأموال. وبالتالي ، فإن الفرضية الأكثر ترجيحًا هي أن البنوك يمكن أن تسمح بسحب مبالغ صغيرة بالدولار ، وهو أمر صعب بسبب إفلاس العديد من المؤسسات الكبيرة.

الاحتمال الآخر هو الدفع حتى التعادل الرسمي في حالة السحب ، أي 1،507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن يواجه هذا الإجراء طعونًا أمام القضاء اللبناني أو بمعدل حسب تقدير العميل. يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى إضفاء الطابع الرسمي ، وبالتالي ، على خصم غير منضبط للحسابات بالدولار.

الاحتمال الأخير وليس أقله هو الاعتراف بإفلاس البنوك وبالتالي يؤدي إلى تصفية جزء كبير من المؤسسات الحالية. في مثل هذا السيناريو ، يمكن لمديري هذه البنوك وكذلك المساهمين الرئيسيين رؤية أصولهم الشخصية يتم الاستيلاء عليها من قبل العدالة من أجل سداد ديون هذه المؤسسات المصرفية.

ومع ذلك ، يمكن المبالغة في تقدير أصول المؤسسات المصرفية نفسها مقارنة بواقع السوق بالفعل قبل الأزمة. تقدر بعض المصادر أن هناك فرقًا بنسبة 25٪ أو أكثر بين القيمة الدفترية لهذه السلع والقيمة السوقية الحقيقية. أما رأس المال الحالي ، فعلى الرغم من الزيادة التي حدثت منذ وقت ليس ببعيد ، إلا أنه قد تبخر بسبب الأزمة التي يمر بها بلد الأرز.

وللتذكير ، بلغ إجمالي الودائع لدى المصارف اللبنانية 148.65 مليار دولار بحسب آخر الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان ، 83٪ منها بالتقريب بالدولار.

تعتبر البنوك بالفعل معسرة في تقرير صدر العام الماضي

Le rapport publié par la Foundation for Defense of Democracies et intitulé Crisis in Lebanon, Anatomy of a financial Collapse estime toutes les banques libanaises libanaises étudiées comme étant insolvables. Elles sont également menacées par des procédures judiciaires, accusées de blanchiment d’argent et en raison du lien de certains établissements avec le Hezbollah aux USA.

• Bank Audi S.A.L.

• Bank of Beirut S.A.L.

• Bank of Beirut and the Arab Countries S.A.L.

• Bankmed S.A.L.

• Banque Libano-Française S.A.L.

• BLOM Bank S.A.L.

• Byblos Bank S.A.L.

• Crédit Libanais S.A.L.

• Fenicia Bank S.A.L.

• Fransabank S.A.L.

• IBL Bank S.A.L.

• Lebanon and Gulf Bank S.A.L.

• MEAB Bank S.A.L.

• Société Générale de Banque au Liban S.A.L.

Parmi les banques citées:

Au total, les 14 banques prises en compte nécessiteraient un apport de 67 milliards de dollars, ce qui est bien éloigné des sommes maximales que le Liban pourrait obtenir dans le cadre d’une aide internationale, soit 26 milliards de dollars (15 milliards de dollars de prêts via le FMI et 11 milliards de dollars via CEDRE à condition de mettre en place les réformes économiques, monétaires et financières nécessaires pour les débloquer).

Selon les calculs effectués par un expert étranger, tous les établissements nécessiteraient des injections massives de fonds, allant jusqu’à 11.9 milliards de dollars pour la BLOM seulement, suivie de 11 milliards de dollars pour la Banque Audi, des sommes aujourd’hui impossibles à trouver au Liban même. Le risque de faillite ou encore de shudown complet est donc présent pour ces établissements avec d’importantes pertes pour les actionnaires actuels.

Ils ne pourraient survivre qu’à condition de fusionner ou encore de procéder à des haircuts sur les dépôts présents.







