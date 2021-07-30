أصدرت وزارة السياحة تعميما بإنشاء تصريح صحي للمنشآت السياحية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات الترفيهية والمنتجعات الساحلية وجميع المؤسسات الخاضعة لسلطتها ، تلزم العملاء بتقديم شهادة تطعيم لمن هم فوق سن 16 عاما ، و اختبار PCR السلبي أو اختبار المستضد.

تشير السلطات اللبنانية أيضًا إلى أنه أصبح الآن إلزاميًا لجميع العاملين في قطاع السياحة أن يتم تطعيمهم أو تقديم نتيجة سلبية PCR كل 72 ساعة ، في غضون أسبوعين من تاريخ هذا التعميم حتى 30 يوليو 2021.

كما يذكّر بأن ارتداء الأقنعة إلزامي مرة أخرى في جميع الأماكن العامة فضلاً عن جميع التدابير الوقائية اللازمة. وستجري شرطة السياحة عمليات التفتيش ابتداء من الأسبوع المقبل.

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