وتشير صحيفة “الأخبار” إلى أن الخزانة الأمريكية ستسعى إلى تعاون جمعية مصارف لبنان وأن لقاءً كان سيُعقد أمس بين رئيس مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون وأعضائه.

وبالتالي ، إذا كان مصرف لبنان يتعاون بالفعل مع الولايات المتحدة ، فإن هذا الأخير كان سيشير أيضًا إلى أنه يتوقع من أعضاء جمعية المصارف اللبنانية تعاونًا متزايدًا بسبب فشل المؤسسات المصرفية في “تحديد الشخصيات اللبنانية المتورطة سياسيًا و” التعرف على مصادر أموالهم ومصادر ثروتهم “.

وعليه ، فإنه يدعو البنوك اللبنانية إلى تقديم المزيد من المعلومات التفصيلية عن هؤلاء الأشخاص ، مذكراً أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة تستهدف بالفعل قادة سياسيين معينين ، من بينهم جبران باسيل ، وعلي حسن خليل ، ويوسف فنيانوس ، وجهاد العرب ، وداني خوري ، وحزب الله. . يستنكر بريان نيلسون أن عددًا معينًا من هذه الشخصيات لا يزال بإمكانه الوصول إلى النظام المصرفي المحلي.

وبحسب تقرير هذا الاجتماع ، فإن هذه الشخصيات أو المؤسسات المستهدفة بالعقوبات الاقتصادية لن تمثل مشكلة ، لأنها تشير إلى أنه ليس لديها حسابات معهم ، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة.

النظام المالي اللبناني مليء بالفساد. على وجه الخصوص ، أشعر بقلق عميق إزاء النقص الواضح في العناية الواجبة التي تطبقها البنوك لتحديد الأشخاص اللبنانيين والمعرضين سياسيًا وتحديد مصادر أموالهم وثرواتهم. بريان نيلسون

يقال إن بريان نيلسون شجب أن البنوك اللبنانية تقدم تقارير أقل فأقل عن المعاملات المشبوهة إلى لجنة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان. ومع ذلك ، فقد حدد عدد معين منهم روايات الشخصيات المستهدفة بالعقوبات ، كما يشير براين نيلسون ، الذي يعتقد مع ذلك أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون فقط بسبب العقوبات التي اتخذتها واشنطن ولكن هذا التغيير الذي يجب أن يأتي فيه البنوك والمؤسسات المحلية من داخل.

من جهتها ، تطالب المصارف اللبنانية مقابل تمويل بالعملات الأجنبية لإحياء مؤسساتها “الزومبي” ، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي”.