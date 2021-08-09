“الوضع في لبنان مروع ويمكننا أن نجعله أسوأ” ، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي ، بيني غانتس ، عقب أحداث الأيام الأخيرة في جنوب لبنان. وكان يشير إلى الأزمة الاقتصادية وانهيار الإدارات العامة ولكن أيضا إلى إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل يوم الجمعة ، وهي طلقة تبناها حزب الله ردا على القصف الجوي الإسرائيلي الذي حدث يوم الثلاثاء.

من خلال هذه التصريحات ، هدد الوزير الإسرائيلي بشكل غير مباشر البنى التحتية اللبنانية التي تأثرت بالفعل بشدة بالأزمة الاقتصادية. وهكذا ، فإن مؤسسة كهرباء لبنان تزود 800 ميغاواط من الكهرباء يومياً فقط مقابل طلب عادي يبلغ 3000 ميغاواط.

خلال النزاع الأخير في تموز (يوليو) 2006 ، كانت تل أبيب قد فرضت حصارًا على لبنان ، وهو بلد اليوم مخزونه من الأدوية أو المواد الغذائية في أدنى مستوياته بعد فشل بنك لبنان في منح الاعتمادات اللازمة لضمان تجديده.

بالفعل بالأمس كان بيني غانتس إيران أيضًا وبشكل مباشر.

للتذكير، 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان الى مستعمرة كريات شمونة الاسرائيلية يوم الثلاثاء. واحد فقط من صواريخها كان سيحقق هدفه. ثم أطلقت القوات الإسرائيلية 92 قذيفة باتجاه لبنان ونفذت قصفًا جويًا ليل الثلاثاء إلى الأربعاء ، وهو الأول منذ صراع يوليو / تموز 2006. واتهمت مصادر أمنية بعد ذلك الجماعات الفلسطينية بالوقوف وراء إطلاق النار بهدف إثارة الصراع بين حزب الله وإسرائيل. كما أعلن لبنان أنه يريد تقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي. .

من الجانب الإسرائيلي ، أشير إلى عدم رغبته في التصعيد ، مشيرة إلى أن حزب الله أطلق صواريخه على مناطق غير مأهولة لتجنب أي تصعيد بعد تنفيذ سلسلة قصف مدفعي باتجاه الأراضي اللبنانية. لكن عمليات التحليق المهمة في مختلف المناطق اللبنانية ، بما في ذلك جنوب لبنان وحتى كسروان ، مستمرة حتى الآن. تهدد السلطات الإسرائيلية طوال الوقت وتشير إلى الاستعداد للصراع المفتوح إذا لزم الأمر.

من جانبها ، تصف اليونيفيل الوضع بأنه خطير وتدعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار ، داعيا السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ .

وأخيرا على الجانب اللبناني ، اعترض القرويون ش nc amion تحمل أعضاء ستالين في أصل إطلاق النار وسلموا السيارة والأربعة الذين كانوا على متنها للجيش اللبناني.

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