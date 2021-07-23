بشرى سارة لليوم ، سار الوفد اللبناني بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2020 – التي تأخرت لمدة عام بسبب الوباء – من طوكيو.

قاد حاملتا العلم اللبناني الرامي راي باسيل والياس ناصيف الوفد اللبناني ، البلد المصاب بالكدمات. كما أنهم يحملون معهم أمل جميع السكان الذين يواجهون صعوبات يومية مهمة وخاصة انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يمنع العديد منهم من مشاهدة هذه الألعاب الأولمبية.

وكان الوفد اللبناني ضمن آخر من دخل إلى الملعب الافتتاحي لهذه الألعاب ، والذي سيقام في الفترة من الجمعة 23 تموز / يوليو 2021 إلى الأحد 8 آب / أغسطس 2021.

سيشارك 6 رياضيين في هذه الألعاب من بينهم راي باسيل للرماية بالبندقية ، وماري خوري ومنظر كبارة في السباحة ، وإلياس ناصيف للجودو ، ونور حديد في ألعاب القوى ، ومحسن فتوح للأثقال ، وبالتالي سيحاولون قريبًا الوصول إلى العاصمة اليابانية. على الرغم من الظروف الحالية التي يسببها فيروس كورونا ، تجعلنا نحلم ونهرب من الفساد اليومي.

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